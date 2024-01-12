Экс-чиновница пыталась сбежать в ЕС: коллаборантка помогала россиянам депортировать украинских детей

Бывшая чиновница из Херсона пыталась сбежать в ЕС. Фот: СБУ

Служба безопасности предотвратила побег из Украины экс-чиновника из Херсона, которая помогала россиянам в оккупированном городе депортировать украинских детей. Об этом заявили в пресс-центре СБУ.



Женщину удалось задержать на пограничном пункте пропуска «Краковец» на Львовщине, когда она пыталась выехать в ЕС. Она раньше была замглавы Херсонского центра экстренной медпомощи.



«Во время оккупации областного центра чиновница вошла в руководящий состав захваченного медучреждения и передала захватчикам 24 автомобиля скорой помощи», — говорится в отчете спецслужбы.



Кроме этого, коллаборантка способствовала оккупантам в массовой депортации украинских детей. Их вывозили на каретах скорой из Херсона в Крым, а затем в Россию.

Документы и носители с доказательствами содействия РФ. Фото: СБУ

Экс-чиновница обвиняется в пособничестве государству-агрессору и ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Ранее контрразведка задержала еще одну агентку «ФСБ», которая ежедневно проезжала до 100 км, чтобы выявить позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки.