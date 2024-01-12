Ексчиновниця намагалася втекти до ЄС: колаборантка допомагала росіянам депортувати українських дітей

Колишня чиновниця із Херсона намагалася втекти до ЄС. Фот: СБУ

Служба безпеки запобігла втечі з України ексчиновниці з Херсона, яка допомагала росіянам в окупованому місті депортувати українських дітей. Про це заявили у пресцентрі СБУ.



Жінку вдалося затримати на прикордонному пункті пропуску «Краківець» на Львівщині, коли вона намагалася виїхати до ЄС. Вона раніше була заступником голови Херсонського центру екстреної медичної допомоги.



«Під час окупації обласного центру чиновниця увійшла до керівного складу захопленої медустанови та передала загарбникам 24 автомобілі швидкої допомоги», — йдеться у звіті спецслужби.



Окрім цього, колаборантка сприяла окупантам у масовій депортації українських дітей. Їх вивозили на каретах швидкої з Херсона до Криму, а згодом до Росії.

Документи та носії з доказами сприяння РФ. Фото: СБУ

Ексчиновниця звинувачується у пособництві державі-агресору і їй загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.



Раніше контррозвідка затримала ще одну агентку «ФСБ», яка щодня проїжджала до 100 км, щоб виявити позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар'їнки.