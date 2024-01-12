Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Россия готовится защищать свои замороженные активы — Bloomberg

12 января 2024, 14:29

Россия готовится защищать свои замороженные активы — Bloomberg

Россия подготавливает судебный иск, чтобы воспрепятствовать любым попыткам США или Европы конфисковать часть замороженных активов Банка России в размере $300 млрд в пользу Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников в Москве.

По данным агентства, российские чиновники пришли к выводу, что изъятие замороженных активов РФ маловероятно. При этом Центробанк РФ близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов Москвы в случае судебного разбирательства.

По словам источников Bloomberg, Москва также заказывала экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах.

Чиновники, участвовавшие в обсуждении, уверены, что рассмотрение дела в суде предотвратит любой перевод средств Украине, даже если Россия не сможет перехватить контроль над деньгами, говорится в статье. Кроме того, по их мнению, у Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для ареста на основании законодательства, принятого после замораживания активов.

Ранее сообщалось, что администрация президента США поддерживает принятие законодательных мер, которые позволят конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Суд Изъятие Активы Иски Рф

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:59
СБУ объявила подозрение митрополиту, который благословил «присоединение» Луганска к РФ
13:40
Два человека погибли при обстреле Херсона, сгорел автомобиль
11:59
На окраине оккупированной Горловке в результате боевых действий два человека погибли и шесть ранены
09:45
Коллапс с отоплением в Мариуполе: оккупанты уже не могут скрывать реальность
08:30
За сутки оккупанты выпустили по Херсонщине более 300 снарядов, погиб человек
08:00
Морозы могут изменить ситуацию на фронте в Украине — ISW
23:17
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 января
22:15
В Донецке решили не обустраивать проруби на Крещение
20:40
В Донецке во время обстрела ранены 5 человек, повреждены дома, детский сад и школа
16:59
В оккупированном Донецке перевернулся автобус с пассажирами внутри
15:35
Жителям оккупированной Херсонщины выдают уголь в обмен на российский паспорт — ЦНС
14:59
В Луганской области оккупанты планируют создать шесть всероссийских свалок — ОВА
14:38
В сети показали уничтожение склада сил РФ в оккупированной Ясиноватой
10:57
Семь громад на Донетчине были обстреляны россиянами за минувшие сутки
09:58
За сутки оккупанты обстреляли Херсонщину более сотни раз
23:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 января
22:45
Раненый при обстреле житель Горловки скончался, повреждены авто и дом
18:29
«ДНР» хочет добывать литий на подконтрольном Украине Донбассе
16:56
В Севастополе погиб российский полковник во время удара по командному пункту
16:35
Почти 40 многоквартирных домов остаются без тепла в оккупированном Мариуполе
все новости
16:15
В РФ снова сработала ПВО: в Миноброны отчитались, что сбили беспилотник
15:59
СБУ объявила подозрение митрополиту, который благословил «присоединение» Луганска к РФ
15:58
В результате авиаудара по Авдеевке погиб мужчина
14:59
ВСУ отвоевали полкилометра территории у россиян вблизи Вербового
14:58
Чешский подросток убежал из дома и пересек две границы, чтобы защищать Украину
14:29
Россия готовится защищать свои замороженные активы — Bloomberg
14:11
С начала 2024 года спасатели эвакуировали 17 жителей Авдеевской громады — ГСЧС
13:40
Два человека погибли при обстреле Херсона, сгорел автомобиль
13:22
Оккупанта из Омска заочно приговорили к пожизненному за убийство двух мирных граждан в Киевской области
12:58
В интервью Le Monde Буданов рассказал, что является препятствием для наступления на фронте
12:42
«Белые ангелы» из Торского эвакуировали тело мужчины, которого убили оккупанты
12:25
Российский снаряд разрушил дом в Херсоне
11:59
На окраине оккупированной Горловке в результате боевых действий два человека погибли и шесть ранены
11:58
Кому отключат свет за долги: комментарий гендиректора Yasno
11:44
90 % военной техники РФ в Крынках было уничтожено — разведка Британии
11:22
Оккупанты за сутки обстреляли три громады Донетчины: есть повреждения
10:59
Через «Дію» уже перерегистрировали более 5 тысяч транспортных средств
10:40
Экс-чиновница пыталась сбежать в ЕС: коллаборантка помогала россиянам депортировать украинских детей
10:25
Константиновка: российская ракета ночью ударила по территории больницы
09:59
РФ применяет в Авдеевке авиабомбы, а местное население погибает от морозов: Барабаш рассказал о ситуации в городе
все новости
ВИДЕО
С начала 2024 года спасатели эвакуировали 17 жителей Авдеевской громады — ГСЧС С начала 2024 года спасатели эвакуировали 17 жителей Авдеевской громады — ГСЧС
12 января, 14:11
За убийство мирных граждан одного из оккупантов осудили на пожизненное. Фото: Прокуратура Киевской области Оккупанта из Омска заочно приговорили к пожизненному за убийство двух мирных граждан в Киевской области
12 января, 13:22
«Белые ангелы» из Торского эвакуировали тело мужчины, которого убили оккупанты «Белые ангелы» из Торского эвакуировали тело мужчины, которого убили оккупанты
12 января, 12:42
Дырка в стене дома после попадания снаряда РФ. Фото: ХОВА / Facebook Российский снаряд разрушил дом в Херсоне
12 января, 12:25
Россия против Украины: война фейков ► Россия против Украины: война фейков ►
11 января, 21:57
В оккупированном Донецке перевернулся автобус. Фото: Типичный Донецк В оккупированном Донецке перевернулся автобус с пассажирами внутри
11 января, 16:59

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама