Росія готується захищати свої заморожені активи — Bloomberg

Росія готує судовий позов, щоб перешкодити будь-яким спробам США чи Європи конфіскувати частину заморожених активів Банку Росії у розмірі $300 млрд на користь України. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників у Москві.

За даними агентства, російські чиновники дійшли висновку, що вилучення заморожених активів РФ є малоймовірним. При цьому Центробанк РФ близький до укладання угоди з міжнародними юридичними фірмами про інтереси Москви у разі судового розгляду.

За словами джерел Bloomberg, Москва також замовляла експертні висновки, які аналізують відповідне закордонне законодавство та прецеденти в інших країнах.

Чиновники, які брали участь в обговоренні, впевнені, що розгляд справи в суді запобігатиме будь-якому переказу коштів Україні, навіть якщо Росія не зможе перехопити контроль над грошима, йдеться у статті. Крім того, на їхню думку, Захід має мало шансів у суді і не має законних підстав для арешту на підставі законодавства, прийнятого після заморожування активів.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США підтримує ухвалення законодавчих заходів, які дозволять конфіскувати заморожені російські активи на суму близько $300 млрд для оплати відновлення України.