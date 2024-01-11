США поддержали законопроект о конфискации $300 млрд замороженных активов РФ — Bloomberg

Представители американского правительства выразили поддержку законопроекту, предусматривающему возможность конфискации замороженных активов Российской Федерации, оцененных примерно в 300 миллиардов долларов. Эти средства направят на восстановительные работы в Украине. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на записки Совета национальной безопасности (СНБ) США в Конгресс.

«Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины», — сообщается в документе.

Источник в руководстве агентства подтвердил официальную позицию Белого дома, отметив, что данная тема будет рассматриваться на предстоящей встрече стран «Большой семерки» (G7), назначенной перед второй годовщиной полномасштабного вторжения в Украину.

В настоящее время рассматриваются различные сценарии, включая прямую конфискацию и использование замороженных активов Российской Федерации для расходов Украины, а также возможность использования полученных доходов или применение этих средств в качестве залога при получении кредитов.

Ранее сообщалось, что в США заявили о способе конфисковать замороженные активы России.