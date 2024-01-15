Россия обстреляла Донецкую область: повреждены жилые дома, кафе, магазин, два учебных заведения, автомобили и газопровод

Обстрел Донецкой области. Фото: Нацполиция

Оккупационная армия РФ вновь обстреляла Донецкую область, при этом россияне применили ракеты С-300 и артиллерию, которые разрушили инфрастуктуру прифронтовых населенных пунктов. Об этом сообщила полиция Донецкой области.



В результате обстрела один мирный житель Авдеевки получил ранения. Полиция задокументировала «прилеты» в семи населенных пунктах.



«Российские войска вели огонь по городам Авдеевка, Константиновка, Курахово, Мирноград, Часов Яр, селах Ласточкино, Соловьево», — уточнили в Нацполиции.

Обстрел Донецкой области. Фото: Нацполиция

По информации правоохранительных органов, повреждены 40 гражданских объектов — 27 жилых домов, кафе, магазин, два учебных заведения, админздание, хозяйственные постройки, автомобили, газопровод.



По Авдеевке Россия ударила четырьмя ракетами и била артиллерией. Один человек получил ранения, разрушены три многоквартирных дома и один частный дом.

Обстрел Донецкой области. Фото: Нацполиция

В Мирнограде в результате удара двумя ракетами С-300, по уточненным данным, повреждены 19 частных домов, кафе, магазин, школа, хозяйственные постройки, автомобили, газопровод.



Также тремя ракетами оккупанты атаковали Курахово — повредили три многоквартирных дома и лицей.

Обстрел Донецкой области. Фото: Нацполиция

В свою очередь Константиновка подверглась обстрелу двумя ракетами С-300, которые нанесли разрушения на территории предприятия.



Напомним, в Донецкой области в очередной раз атаковали тепловую электростанцию. В результате обстрела нет ни повреждений, ни пострадавших.

Обстрел Донецкой области. Фото: Нацполиция

Обстрел Донецкой области. Фото: Нацполиция

За первые две недели нового года российские захватчики сбросили около 250 авиабомб на Авдеевку.