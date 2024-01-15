Росія обстріляла Донецьку область: пошкоджено житлові будинки, кафе, магазин, два навчальні заклади, автомобілі та газопровід

Обстріл Донецької області Фото: Нацполіція

Окупаційна армія РФ знову обстріляла Донецьку область, при цьому росіяни використовували ракети С-300 та артилерію, які зруйнували інфраструктуру прифронтових населених пунктів. Про це повідомила поліція Донеччини.



Внаслідок обстрілу один мирний житель Авдіївки отримав поранення. Поліція задокументувала «прильоти» у семи населених пунктах.



«Російські війська вели вогонь по містах Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Часів Яр, селах Ласточкине, Соловйове», - уточнили в Нацполіції.

Обстріл Донецької області Фото: Нацполіція

За інформацією правоохоронних органів, пошкоджено 40 цивільних об'єктів — 27 житлових будинків, кафе, магазин, два навчальні заклади, адмінбудівлю, господарські будівлі, автомобілі, газопровід.



На Авдіївку Росія спрямувала чотири ракети й била артилерією. Одна людина отримала поранення, зруйновано три багатоквартирні будинки та один приватний будинок.

Обстріл Донецької області Фото: Нацполіція

У Мирнограді внаслідок удару двома ракетами С-300, за уточненими даними, пошкоджено 19 приватних будинків, кафе, магазин, школу, господарські будівлі, автомобілі, газопровід.



Також трьома ракетами окупанти атакували Курахове — пошкодили три багатоквартирні будинки та ліцей.

Обстріл Донецької області Фото: Нацполіція

Своєю чергою Костянтинівка зазнала обстрілу двома ракетами С-300, які завдали руйнування на території підприємства.



Нагадаємо, на Донеччині в черговий раз атакували теплову електростанцію. Внаслідок обстрілу немає ні пошкоджень, ні постраждалих.

Обстріл Донецької області Фото: Нацполіція

Обстріл Донецької області Фото: Нацполіція

За перші два тижні нового року російські загарбники скинули близько 250 авіабомб на Авдіївку.