«Укрзализныця» определила ТОП-5 самых популярных поездов прошлого года

В национальном перевозчике «Укрзализныця» рассказали, какие ТОП-5 самых популярных поездов были в прошлом году.
Так, поездами, которые перевезли наибольшее количество пассажиров во внутреннем и международном сообщении, стали:
То есть только эти пять поездов перевезли за год почти три млн пассажиров от общего количества в 25 млн.
Напомним, «Укрзализныця» презентовала новый график движения поездов на 2024 год. В нем добавилось 14 новых рейсов: 11 внутренних и три международных.
Позже сообщили, что из Днепра будет курсировать прямой поезд в польский Хелм. Также с 10 декабря «Укрзализныця» запустила новый маршрут в Будапешт и Вену.