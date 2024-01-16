«Укрзализныця» определила ТОП-5 самых популярных поездов прошлого года

Днепр – Трускавец самый популярный маршрут. Фото: Ukrainian railways / X

В национальном перевозчике «Укрзализныця» рассказали, какие ТОП-5 самых популярных поездов были в прошлом году.

Так, поездами, которые перевезли наибольшее количество пассажиров во внутреннем и международном сообщении, стали:

Поезд №41/42 Днепр – Трускавец – 647,2 тыс. пассажиров;

Поезд №127/128 (119/120) Запорожье – Львов – 604 тыс. пассажиров;

Поезд №86 Львов – Запорожье – 583,8 тыс. пассажиров;

Поезд №705/706 Киев – Перемышль – 580,1 тыс. пассажиров;

Поезд №715/716 Киев – Перемышль – 565,6 тыс. пассажиров;

То есть только эти пять поездов перевезли за год почти три млн пассажиров от общего количества в 25 млн.

Напомним, «Укрзализныця» презентовала новый график движения поездов на 2024 год. В нем добавилось 14 новых рейсов: 11 внутренних и три международных.



Позже сообщили, что из Днепра будет курсировать прямой поезд в польский Хелм. Также с 10 декабря «Укрзализныця» запустила новый маршрут в Будапешт и Вену.