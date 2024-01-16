«Укрзалізниця» визначила ТОП-5 найпопулярніших сполучень минулого року

У національному перевізнику «Укрзалізниця» розповіли, які ТОП-5 найпопулярніших поїздів були торік.
Так, поїздами, які перевезли найбільшу кількість пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученні, стали:
Тобто лише ці п'ять поїздів перевезли за рік майже три мільйони пасажирів від загальної кількості у 25 мільйонів.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому додалося 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних.
Пізніше повідомили, що з Дніпра курсуватиме прямий поїзд до польського Хелму. Також з 10 грудня «Укрзалізниця» запустила новий маршрут до Будапешта та Відня.