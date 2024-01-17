В России снова горела железная дорога: неизвестные сожгли несколько релейных шкафов

Неизвестные в РФ сожгли несколько релейных шкафов. Фото: кадр из видео

На территории России набирает обороты движение сопротивления, неизвестные сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных войск. Об этом информирует ГУР.



По данным главного управление разведки МОУ, события произошли в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области.



В результате поджога, движение на указанных железнодорожных участках центральной части России было парализовано.



Напомним, главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что в ночь на 4 января 2024 на российском аэродроме «Шагол» в Челябинске сгорел тактический бомбардировщик Су-34.