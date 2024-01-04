На российском аэродроме в Челябинске сгорел Су-34 — СМИ

Сегодня, в ночь на 4 января в российском Челябинске на аэродроме «Шагол» сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.



«В ночь на 4 января на аэродроме «Шагол» в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Это операция ГУР (Главного управления разведки Министерства обороны Украины - ред.)», — рассказал источник изданию.



Отмечается, что это была операция ГУР (Главного управления разведки Министерства обороны Украины - ред.)



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в декабре сообщил, что за неделю украинские военные сбили пять российских Су-34.