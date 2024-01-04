В ГУР показали поджог бомбардировщика Су-34

Поджег самолета. Кадр из видео

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что в ночь на 4 января 2024 на российском аэродроме «Шагол» в Челябинске сгорел тактический бомбардировщик Су-34.



«Боевой самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ВКС РФ», — уточнили в ГУР.



На опубликованном главным управлением разведки видео, неизвестный стоит возле самолета, который начинает загораться.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в декабре сообщил, что за неделю украинские военные сбили пять российских Су-34.