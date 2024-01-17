У Росії знову горіла залізниця: невідомі спалили кілька релейних шаф

Невідомі у Росії спалили кілька релейних шаф. Фото: кадр із відео

На території Росії набирає обертів рух опору, невідомі спалили кілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, що використовуються для логістики окупаційних військ. Про це повідомляє ГУР.



За даними головного управління розвідки МОУ, події сталися у районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ Нижньогородської області.



Внаслідок підпалу рух на зазначених залізничних ділянках центральної частини Росії було паралізовано.



Нагадаємо, головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що в ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі «Шагол» у Челябінську згорів тактичний бомбардувальник Су-34.