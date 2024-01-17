СБУ разыскивает резидента агентурной сети из Покровска, который привлекал жителей Донецкой области для работы с оккупантами

СБУ сообщила о подозрении резиденту агентурной сети, созданной ФСБ РФ в прифронтовых районах Донецкой области при помощи 38-летнего жителя Покровского района, который с 2014 года воюет против Украины в составе группировок «ДНР».



Весной 2023 года в Донецке его завербовал сотрудник ФСБ РФ. Он поставил коллаборанту задачу подобрать людей для созданной ФСБ агентурной сети.

Резидент агентурной сети. Фото: СБУ

«Это должны быть местные жители, готовые конфиденциально сотрудничать с оккупантами и собирать для них информацию о местах дислокации подразделений ВСУ, украинских огневых позиций, складах боеприпасов и т.д», — говорится в сообщении.



Контрразведка СБУ обнаружила и задержала двух завербованных агентов. Поскольку резидент скрывается на временно оккупированной территории, ему заочно сообщено о подозрении в государственной измене и грозит наказание – 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, с конфискацией имущества.



Напомним, контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки России, корректировавшего ракетные атаки РФ по Запорожью.