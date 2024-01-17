СБУ розшукує резидента агентурної мережі з Покровська, який залучав мешканців Донецької області для роботи з окупантами

СБУ повідомила про підозру резиденту агентурної мережі, створеної ФСБ РФ у прифронтових районах Донецької області за допомогою 38-річного мешканця Покровського району, який із 2014 року воює проти України у складі угруповань «ДНР».



Навесні 2023 року у Донецьку його завербував співробітник ФСБ РФ. Він поставив колаборанту завдання підібрати людей до створеної ФСБ агентурної мережі.

Резидент агентурної мережі. Фото: СБУ

«Це мають бути місцеві жителі, готові конфіденційно співпрацювати з окупантами та збирати для них інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ, українські вогневі позиції, склади боєприпасів тощо», — йдеться у повідомленні.



Контррозвідка СБУ виявила та затримала двох завербованих агентів. Оскільки резидент ховається на тимчасово окупованій території, йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді та загрожує покарання – 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення з конфіскацією майна.



Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала агента військової розвідки Росії, який коригував ракетні атаки РФ по Запоріжжю.