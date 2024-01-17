На Марьинском направлении уничтожили танк российских оккупантов

Сегодня, 17 января, украинские пограничники уничтожили танк российских оккупантов на Марьинском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



«Пограничники уничтожили вражеский танк на Марьинском направлении», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что во время атаки позиций защитников оккупанты «встретили» пограничные расчеты минометов и ПТРК.



Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января.