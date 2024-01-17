Україна вперше успішно застосувала вночі «гібридну» ППО проекту FrankenSAM — Камишин

Про перше успішне використання в ніч на середу «гібридної» ППО проекту FrankenSAM було збито російський «Шахед». Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.



«Проекти, які реалізуємо із США, ми називаємо FrankenSAM. І я радий повідомити, що одна з цих систем була вперше успішно використана цієї ночі. Ми збили «Шахед» на дистанції 9 км з висоти 400 метрів. І це перше використання цієї конкретної системи. У «портфоліо» FrankenSAM у нас близько п'яти проектів. І я радий, що ми вже отримали ці системи на полі бою, захищаючи наше небо, захищаючи наших людей і вдячний нашим американським партнерам за те, що це сталося», — сказав Камишин під час дискусії в Українському домі в Давосі.



Міністр зазначив, що на розробку будь-якої нової системи ППО потрібні роки. Однак замість того, щоб чекати, Україна та США знайшли інший спосіб.



«Ми беремо старі радянські системи, адаптуємо до них західні ракети або ми беремо західні пускові установки та ракети та інтегруємо їх у старі радянські застарілі системи. Ми маємо кілька подібних проектів», — пояснив він.



Наприкінці грудня Камишин повідомив, що перші рішення з «портфеля» проектів FrankenSAM, які стосуються протиповітряної оборони, вже працюють на полі бою.

FrankenSAM — це гібридні системи ППО, якими спільно займаються Україна та США. Фактично це три зенітно-ракетні комплекси: радянський ЗРК «Бук» з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракети «повітря — повітря» AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС та ЗРК на базі українських старих систем з елементами та ракетами від Patriot.



Раніше повідомлялося, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога «Шахедів». За місяць таких дронів виробляють десятки.