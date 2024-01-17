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Родственники погибших под Соледаром британских волонтеров считают, что их казнили наемники «Вагнера» — Sky News

17 января 2024, 17:30

Родственники погибших под Соледаром британских волонтеров считают, что их казнили наемники «Вагнера» — Sky News

Эндрю Бэгшоу (слева) и Крис Перри. Фото: Sky News Эндрю Бэгшоу (слева) и Крис Перри. Фото: Sky News

В январе прошлого года двое волонтероа из Британии пропали без вести в районе города Соледар Донецкой области. Их могли казнить наемники ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на родственников одного из погибших.

Речь идет о Крисе Перри и Эндрю Бэгшоу, которые пытались помочь с эвакуацией мирных жителей из города Соледар.

Отмечается, что они вместе смогли спасти сотни жизней, вытаскивая людей из-под завалов в населенных пунктах Донецкой области.

Министерство иностранных дел Великобритании заявляло, что волонтеры были убиты артиллерийским снарядом, но семья Бэгшоу с тех пор сообщила, что результаты вскрытия показали иное.

«Их казнили», — сказал отец Эндрю.

Ссылаясь на патологоанатомическое исследование Эндрю, он сказал, что результаты показывают, что его сын был ранен в туловище и один раз в голову. Он назвал это «классическим стилем казни» и сказал, что люди, с которыми он и его жена Сью Бэгшоу разговаривали в Украине, предполагают, что это было осуществлено наемником ЧВК «Вагнер».

Профессор Бэгшоу сказал, что раны, полученные волонтером Перри, были «практически идентичными».

Семья Перри публично не прокомментировала заявления Бэгшоу.

Через несколько дней после исчезновения волонтеров глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал фотографии, на которых были изображены паспорта с именами Бэгшоу и Перри.

Также родственники призвали правительство Великобритании расследовать, было ли совершено военное преступление.

Напомним, волонтеры из Великобританиии Кристофер Перри и Эндрю Бэгшоу погибли в начале января 2023 года во время интенсивных боев за Соледар между украинскими и российскими войсками при попытке «гуманитарной эвакуации». Об этом заявили семьи погибших волонтеров.

Ранее сообщалось, что украинские волонтеры посвятили проект AnimalsParry по спасению животных памяти 28-летнего британца Криса Перри. Об этом «Новостям Донбасса» рассказала его подруга, основательница проекта AnimalsParry и владелица БФ Elefond Ольга Зайцева. 

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