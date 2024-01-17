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Родичі загиблих під Соледаром британських волонтерів вважають, що їх стратили найманці «Вагнера» — Sky News

17 січня 2024, 17:30

Родичі загиблих під Соледаром британських волонтерів вважають, що їх стратили найманці «Вагнера» — Sky News

Ендрю Бегшоу (ліворуч) та Кріс Перрі. Фото: Sky News Ендрю Бегшоу (ліворуч) та Кріс Перрі. Фото: Sky News

У січні минулого року двоє волонтерів із Британії зникли безвісти в районі міста Соледар Донецької області. Їх могли страчувати найманці ПВК «Вагнер». Про це повідомив британсьий телеканал Sky News.

Йдеться про Кріса Перрі та Ендрю Бегшоу, які намагалися допомогти з евакуацією мирних жителів із міста Соледар.

Зазначається, що вони разом змогли врятувати сотні життів, витягуючи людей з-під завалів у населених пунктах на Донеччині.

Міністерство закордонних справ Великобританії заявляло, що волонтерів було вбито артилерійським снарядом, але родина Бегшоу з того часу повідомила, що результати розтину показали «більш похмуру правду».

«Їх стратили», — сказав отець Ендрю.

Посилаючись на патологоанатомічне дослідження Ендрю, він сказав, що результати показують, що його сина було поранено в тулуб і один раз у голову. Він назвав це «класичним стилем страти» і сказав, що люди, з якими він та його дружина Сью Бегшоу розмовляли в Україні, припускають, що це було здійснено найманцями ПВК «Вагнер».

Професор Бегшоу сказав, що рани, отримані волонтером Перрі, були практично ідентичними.

Родина Перрі публічно не прокоментувала заяви Бегшоу.

За кілька днів після зникнення волонтерів ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опублікував фотографії, на яких було зображено паспорти з іменами Бегшоу та Перрі.

Також родичі закликали уряд Великобританії розслідувати, чи скоєно військовий злочин.

Нагадаємо, волонтери з Великобританії Крістофер Перрі та Ендрю Бегшоу загинули на початку січня 2023 року під час інтенсивних боїв за Соледар між українськими та російськими військами при спробі «гуманітарної евакуації». Про це заявили сім'ї загиблих волонтерів.

Раніше повідомлялося, що українські волонтери присвятили проект AnimalsParry щодо порятунку тварин пам'яті 28-річного британця Кріса Перрі. Про це «Новинам Донбасу» розповіла його подруга, засновниця проекту AnimalsParry та власниця БФ Elefond Ольга Зайцева.

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