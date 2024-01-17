После деоккупации на Харьковщине следователи обнаружили 28 пыточных — МВД

На деоккупированной части Харьковской области выявлено 28 пыточных, причем три из них остаются не задокументированными из-за продолжающихся интенсивных обстрелов в местах их обнаружения. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

«28 пыточных с момента деоккупации обнаружили следователи Нацполиции на Харьковщине. Это самое большое количество по Украине. Три из них остаются не задокументированными из-за того, что расположены в интенсивно обстреливаемых населенных пунктах на границе с РФ», — говорится в сообщении МВД.



Отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения следователи Нацполиции обнаружили 88 мест несвободы и застенков на деоккупированных территориях, где россияне незаконно удерживали и пытали людей.



Среди крупнейших — дело о застенках в Купянске. Официально пострадавшими от рук оккупантов в этой пыточной признаны 67 человек, однако полицейским известно о пытках более чем 150 пострадавших. Некоторых удерживали более 100 дней», — говорится в сообщении.



По данным МВД, среди пострадавших школьники, пенсионеры, учителя, директора местных предприятий и фермеры.



«В настоящее время задача следователей — установить и идентифицировать всех российских военных, «лнр/днровцев» и предателей-коллаборационистов, причастных к пыткам украинцев и направить эти дела в суд», — отмечается в сообщении.







Ранее Генпрокурор сообщил, что в Украине на освобожденных от российских захватчиков территориях обнаружили более 100 пыточных.