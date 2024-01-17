Після деокупації на Харківщині слідчі виявили 28 катівень — МВС

На деокупованій частині Харківської області виявлено 28 катівень, причому три з них залишаються не задокументованими через інтенсивні обстріли в місцях їх виявлення. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«28 катівень з моменту деокупації виявили слідчі Нацполіції на Харківщині. Це найбільша кількість по Україні. Три з них залишаються не задокументованими через те, що розташовані в населених пунктах, що інтенсивно обстрілюються, на кордоні з РФ», — йдеться в повідомленні МВС.

Зазначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення слідчі Нацполіції виявили 88 місць несвободи та катівень на деокупованих територіях, де росіяни незаконно утримували та катували людей.

Серед найбільших — справа про катівні в Куп'янську. Офіційно постраждалими від рук окупантів у цій тортурній визнано 67 осіб, проте поліцейським відомо про тортури більш ніж 150 постраждалих. Деяких утримували понад 100 днів», — йдеться у повідомленні.

За даними МВС, серед постраждалих школярі, пенсіонери, вчителі, директори місцевих підприємств та фермери.

«Наразі завдання слідчих — встановити та ідентифікувати всіх російських військових, «лнр/днрівців» і зрадників-колабораціоністів, причетних до тортур українців і направити ці справи до суду», — наголошується в повідомленні.







Раніше Генпрокурор повідомив, що в Україні на звільнених від російських загарбників територіях виявили понад 100 катівень.