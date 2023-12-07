Генпрокурор: В Украине на освобожденных от российских захватчиков территориях обнаружили более 100 пыточных

В Украине на освобожденных от российских захватчиков территориях обнаружили более 100 пыточных. Об этом время международной конференции по правам человека «Свобода или страх» сообщил генпрокурор Андрей Костин, передают Новости Донбасса.

Почти девяносто процентов пленных и удерживаемых подвергаются пыткам или тому или иному виду физического или психологического насилия. Пытки в России – это не эксцесс исполнителя, это спланированная государственная политика.

«На всех территориях, освобожденных от российских захватчиков, были обнаружены застенки и места незаконного содержания. Это 104 застенки в восьми восьми областях Украины», — подчеркнул Андрей Костин.

По его словам, наибольшее количество застенков обнаружено в Харьковской области — 25, в Запорожской — 18, в Херсонской — 11, в Донецкой — 10, а также 19 на территории Российской Федерации.