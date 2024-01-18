Оккупанты пытаются вытеснить украинских военных из Купянского леса — Сырский

Александр Сырский (слева) заслушал доклады командиров. Фото: Сырский/Telegram

На Купянском направлении сохраняется сложная ситуация. Российские войска продолжают активные штурмовые действия и обстрелы. Об этом в четверг, 18 января, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Он совершил рабочую поездку в воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении.

«На этом направлении ситуация остается напряженной. Противник не прекращает ведение активных штурмовых действий и осуществление интенсивного огневого поражения. Основные усилия агрессор сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и на захвате Синьковки», — написал командующий.

Сырский на месте заслушал доклады командиров о сложившейся обстановке и характере действий оккупантов.

«Вместе с командирами воинских частей проанализировали возможные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. Спланировали применение резервов и порядок огневого поражения. Несмотря на сложную обстановку на Купянском направлении, мы держим оборону и уничтожаем агрессора», — добавил генерал-полковник.

Напомним, российская армия сегодня утром, 18 января, обстреляла Купянск Харьковской области. В результате атаки погибла женщина, также известно о двух пострадавших.