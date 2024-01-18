Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты пытаются вытеснить украинских военных из Купянского леса — Сырский

18 января 2024, 18:47

Оккупанты пытаются вытеснить украинских военных из Купянского леса — Сырский

Александр Сырский (слева) заслушал доклады командиров. Фото: Сырский/Telegram Александр Сырский (слева) заслушал доклады командиров. Фото: Сырский/Telegram

На Купянском направлении сохраняется сложная ситуация. Российские войска продолжают активные штурмовые действия и обстрелы. Об этом в четверг, 18 января, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Он совершил рабочую поездку в воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении.

«На этом направлении ситуация остается напряженной. Противник не прекращает ведение активных штурмовых действий и осуществление интенсивного огневого поражения. Основные усилия агрессор сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и на захвате Синьковки», — написал командующий.

Сырский на месте заслушал доклады командиров о сложившейся обстановке и характере действий оккупантов.

«Вместе с командирами воинских частей проанализировали возможные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. Спланировали применение резервов и порядок огневого поражения. Несмотря на сложную обстановку на Купянском направлении, мы держим оборону и уничтожаем агрессора», — добавил генерал-полковник.

Напомним, российская армия сегодня утром, 18 января, обстреляла Купянск Харьковской области. В результате атаки погибла женщина, также известно о двух пострадавших.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Война Харьковская область Александр Сырский Купянск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:58
Оккупанты сбросили шесть авиабомб на Орехов, уничтожен подъезд многоэтажки
19:30
Люди топят снег: микрорайон Текстильщик в Донецке два года живет без воды
18:47
Оккупанты пытаются вытеснить украинских военных из Купянского леса — Сырский
15:10
В Мариуполь Россия завезла около 50 тысяч мигрантов — ЦНС
12:48
Двум бывшим украинским правоохранителям грозит 15 лет за коллаборационизм
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 января
21:39
В «ЛНР» потребовали изъять книги на украинском языке из библиотек школ и вузов
19:58
После деоккупации на Харьковщине следователи обнаружили 28 пыточных — МВД
17:30
Родственники погибших под Соледаром британских волонтеров считают, что их казнили наемники «Вагнера» — Sky News
11:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:25
Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 января
20:58
После извинений за «голую» вечеринку Дима Билан поехал с «гуманитаркой» в Донецк
14:51
Против ВСУ оккупанты начали применять дроны нового типа
11:40
В оккупированном Мариуполе приходит в упадок историческая достопримечательность
10:45
США хотят убедить Зеленского изменить стратегию войны в Украине — Bloomberg
09:58
В Севастополе становится все меньше кораблей Черноморского флота РФ
09:25
Оккупанты продвинулись в районе Донецка — ISW
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 января
22:04
«ДНР»: В Донецке ранен мужчина
17:47
В «ДНР» обещают наказать коммунальщиков, которые плохо убирают мусор — виновных уже нашли
все новости
20:41
Атаковавший нефтебазу в Санкт-Петербурге дрон был украинского производства — Камышин
19:58
Оккупанты сбросили шесть авиабомб на Орехов, уничтожен подъезд многоэтажки
19:30
Люди топят снег: микрорайон Текстильщик в Донецке два года живет без воды
18:47
Оккупанты пытаются вытеснить украинских военных из Купянского леса — Сырский
17:58
В России Игоря Гиркина хотят приговорить почти к пяти годам колонии
17:30
Из Латвии могут быть депортированы около тысячи россиян
17:05
Американские БМП «Брэдли» выиграли дуэли с российской техникой — аналитик BILD
16:45
Президент США может отправить танки «Абрамс» Украине без одобрения Конгресса — Forbes
16:32
Минобороны РФ утверждает, что захватило село Веселое под Соледаром
15:55
В Славянске возобновили работу государственные нотариусы
15:26
В Покровском районе во время пожара погибла пенсионерка
15:10
В Мариуполь Россия завезла около 50 тысяч мигрантов — ЦНС
14:55
В Константиновке 10-летняя девочка получила травму в результате взрыва
13:51
Житель Краматорска, пострадавший из-за российской атаки, получил квартиру в Киеве
12:48
Двум бывшим украинским правоохранителям грозит 15 лет за коллаборационизм
11:59
Московский аэропорт «Внуково» приостановил работу из-за угрозы атаки
11:45
Россияне атаковали жилые районы Херсона артиллерией и беспилотниками
11:20
Оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины: повреждены дома, больница, школа и ЛЭП
11:17
В результате обстрела Купянска погибли женщина, есть пострадавшие
10:54
На украинско-польской границе пропустили 2550 грузовиков: вернулся привычный режим проезда
все новости
ВИДЕО
Брэдли разбивает российские танки. Фото: кадр из видео Американские БМП «Брэдли» выиграли дуэли с российской техникой — аналитик BILD
18 января, 17:05
Атака РФ на Херсон. Фото: кадр из видео Россияне атаковали жилые районы Херсона артиллерией и беспилотниками
18 января, 11:45
Украинско-польская граница. Фото: кадр из видео На украинско-польской границе пропустили 2550 грузовиков: вернулся привычный режим проезда
18 января, 10:54
Пожар на заводе в Ростовской области. Фото: кадр из видео В Ростовской области горит полиэфирный завод
17 января, 11:30
Неизвестные в РФ сожгли несколько релейных шкафов. Фото: кадр из видео В России снова горела железная дорога: неизвестные сожгли несколько релейных шкафов
17 января, 08:50
«Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки пять человек «Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки пять человек
16 января, 12:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама