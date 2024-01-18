Окупанти намагаються витіснити українських військових із Куп'янського лісу — Сирський

Олександр Сирський (ліворуч) заслухав доповіді командирів. Фото: Сирський/Telegram

На Куп'янському напрямі зберігається складна ситуація. Російські війська продовжують активні штурмові дії та обстріли. Про це у четвер, 18 січня, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Він здійснив робочу поїздку до військових частин, які тримають оборону на Куп'янському напрямку.

«На цьому напрямі ситуація залишається напруженою. Противник не припиняє ведення активних штурмових дій та здійснення інтенсивної вогневої поразки. Основні зусилля агресор зосередив на витісненні наших підрозділів із Куп'янського лісу та на захопленні Сіньківки», — написав командувач.

Сирський на місці заслухав доповіді командирів про обстановку, що склалася, і характер дій окупантів.

«Разом із командирами військових частин проаналізували можливі подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів та порядок вогневого ураження. Незважаючи на складну обстановку на Куп'янському напрямку, ми тримаємо оборону та знищуємо агресора», — додав генерал-полковник.

Нагадаємо, російська армія сьогодні вранці, 18 січня, обстріляла Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка, також відомо про двох постраждалих.