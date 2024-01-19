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З Авдіївки евакуювали ще двох місцевих жителів із собакою

19 січня 2024, 09:25

З Авдіївки евакуювали ще двох місцевих жителів із собакою

Евакуація цивільних з Авдіївки. Фото: кадр із відео Евакуація цивільних з Авдіївки. Фото: кадр із відео

Рятувальники групи «Фенікс» евакуювали двох людей та їхнього домашнього вихованця з Авдіївки, інформує пресслужба ДСНС України.

«Вчора поліцейські вивезли з Авдіївки двох мешканців та собаку. В Очеретино на них вже чекала евакуаційна група "Фенікс", яка транспортувала їх до безпечнішого місця», - повідомили в ДСНС.

Рятувальники перевезли з прифронтового міста двох мешканців Авдіївки разом із речами та доставили їх до Покровська, яке розташоване за 55 км від населеного пункту, що постійно обстрілюється росіянами.

Раніше повідомлялося, що на геолокованих кадрах, що з'явилися 28 грудня, видно незначне просування ЗС РФ у районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали 19 ударів по Донецькій області, включаючи Авдіївку.

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