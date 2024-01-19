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Військові РФ прагнуть окупувати Слов'янськ і Краматорськ — полковник ЗСУ

19 січня 2024, 20:24

Військові РФ прагнуть окупувати Слов'янськ і Краматорськ — полковник ЗСУ

Російські війська прагнуть захопити військову агломерацію Слов'янськ — Краматорськ, тому зосереджують відповідні зусилля на реалізацію своїх задумів. Полковник ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив подробиці.

Він зазначив, що окупанти надалі прагнуть реалізувати свою стратегію, в якій повна окупація Донецької та Луганської областей — це основне. Під контролем української армії досі лишається невелика частина Луганської області. Значна територія Донецької області контролюється ЗСУ.

«Агресор буде зосереджувати свої зусилля для того, щоб взяти під контроль військову агломерацію Слов'янськ — Краматорськ», — пояснив він.

Полковник ЗСУ додав, що поблизу Бахмута відбувається активізація бойових дій. Окупаційні підрозділи прагнуть взяти під контроль Часів Яр. Саме цей населений пункт є ключем від нашої оборони в районі Краматорська та Слов'янська.

Противник намагатиметься, вважає експерт, зрізати Вугледарський виступ. Такі дії дозволять рушити у напрямку Краматорська та Слов'янська через Костянтинівку.

«Ми бачимо серйозну активізацію російських військ на Лиманському напрямку», — додав військовий.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ вже цього літа може розпочати масштабний наступ. Головними цілями Кремля є повне захоплення Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Про це повідомила Financial Times із посиланням на українських силовиків.

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