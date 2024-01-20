В Макеевке сообщают о маньяке — россиянине в военной форме

В местных пабликах временно оккупированной Макеевки Донецкой области появилась информация о россиянине-маньяке, который нападает на женщин.



По предварительной информации стало известно, что в Макеевское МВД так называемого «ДНР» обратилась женщина с заявлением о насильственных действиях, совершенных против нее вблизи авторынка.



«Обосновано подозревается Сударев Александр Алексеевич, 1999 г. р. из Тверской области города Весьегонск», — говорится в ориентировке.

Подозреваемый из РФ. Фото: Telegram

В пабликах Макеевки пишут, что насильник нападал в Ханженково (Советский р-н) города, а на его счету уже три жертвы. Также сообщается об одной убитой.



Отмечается, что нападавший был одет в военную форму, берцы и по словам одной из потерпевших, от него пахло соляркой.



Ранее «Новости Донбасса» писали, что убийцы, насильники возвращаются из тюрем и осужденные за особо тяжкие преступления, побывав на фронте, вдруг становятся «героями» и «Z-патриотами».



Напомним, в захваченной Волновахе Донецкой области произошло массовое убийство российскими оккупантами, когда в городе были убиты девять человек, среди них — двое детей.