У Макіївці повідомляють про маніяка — росіянина у військовій формі

У місцевих пабліках тимчасово окупованої Макіївки Донецької області з'явилася інформація про росіянина-маніяка, який нападає на жінок.



За попередньою інформацією стало відомо, що до Макіївського МВС так званого «ДНР» звернулася жінка із заявою про насильницькі дії, скоєні проти неї поблизу авторинку.



«Обґрунтовано підозрюється Сударєв Олександр Олексійович, 1999 р. н. з Тверської області міста Весьєгонськ», - йдеться в орієнтуванні.

Підозрюваний із РФ. Фото: Telegram

У пабліках Макіївки пишуть, що ґвалтівник нападав у Ханженкове (Радянський р-н) міста, а на його рахунку вже три жертви. Також повідомляється про одну вбиту.



Зазначається, що нападник був одягнений у військову форму, берці та за словами однієї з потерпілих, від нього пахло соляркою.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що вбивці, ґвалтівники повертаються з в'язниць та засуджені за особливо тяжкі злочини, побувавши на фронті, раптом стають «героями» та «Z-патріотами».



Нагадаємо, у захопленій Волновасі Донецької області сталося масове вбивство російськими окупантами, коли в місті було вбито дев'ятьох людей, серед них — двоє дітей.