Войска РФ нанесли 11 ударов по гражданскому населению Донецкой области

Войска РФ нанесли 11 ударов населению Донбасса. Фото: Нацполиция

Войска России нанесли 11 ударов по гражданскому населению в Донецкой области. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Украины.



В результате атаки, поврежден 31 гражданский объект – 18 жилых домов, админздания, магазин, школы, дом культуры, банк, ангар, комбайн, автомобили, ЛЭП.



«По селу Ивановка оккупанты ударили тремя ракетами С-300. Повреждены админздание, учебное заведение, ангар, транспортные средства», — отметили в Нацполиции.



Кроме того поселок Галицыновка россияне обстреляли из РСЗО «Смерч» и артиллерии. Разрушены восемь частных домов, учебное заведение, дом культуры.



Ранее сегодня в 1:40 противник ударил тремя ракетами С-300 по Новогродовке. Ранены двое мирных жителей. Повреждены не менее 25 частных домов, предприятие и ЛЭП.