Війська РФ завдали 11 ударів по цивільному населенню Донецької області

Війська РФ завдали 11 ударів населенню Донбасу. Фото: Нацполіція

Війська Росії завдали 11 ударів по цивільному населенню у Донецькій області. Про це повідомили в управлінні Національної поліції України.



Внаслідок атаки пошкоджено 31 цивільний об'єкт – 18 житлових будинків, адмінбудівлі, магазин, школи, будинок культури, банк, ангар, комбайн, автомобілі, ЛЕП.



«По селу Іванівка окупанти вдарили трьома ракетами С-300. Пошкоджено адмінбудівлю, навчальний заклад, ангар, транспортні засоби», - зазначили у Нацполіції.



Крім того, селище Галицинівка росіяни обстріляли з РСЗВ «Смерч» та артилерії. Зруйновано вісім приватних будинків, навчальний заклад та будинок культури.



Раніше сьогодні о 1:40 противник вдарив трьома ракетами С-300 по Новогродівці. Поранено двох мирних жителів. Пошкоджено щонайменше 25 приватних будинків, підприємство і ЛЕП.