Москва заявила, что готова лишь к переговорам об отставке украинской власти

В Кремле заявили, что российской власти неважно, каким путем будут достигнуты цели так называемой «спецоперации» — мирным или военным путем. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН. При этом он традиционно подчеркнул, что Россия продолжит реализацию «целей СВО» — свержение украинской власти.



«… Мы всегда сохраняли готовность к переговорам. Переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом. Об устранении причин трагической для Украины ситуации. Все иные якобы мирные планы, платформы, формулы, с которыми по-прежнему тщетно носится киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков», — заявил Лавров.



Он призвал страны-участницы ООН как можно скорее «осознать, что тем лучше будет и для Украины, и для Запада, которому крестовый поход против Украины уже создал очевидные репутационные и экзистенциальные риски».