В Вашингтоне сделали заявление о переговорах Киева и Москвы

Президент Владимир Зеленский сам должен определиться, как и когда закончится эта война, а также готова ли Украина вести дипломатические переговоры с Путиным о мире и на каких условиях. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

Таким образом, Кирби ответил на вопросы журналистов, которые поинтересовались, стоит ли Киеву подумать о переговорах с Москвой на фоне снижения поддержки США.

«Вы будете совершенно недовольны моим ответом. Президент Зеленский должен определить, как и когда закончится эта война, а также на каких условиях он готов вести переговоры с Путиным», — сказал Кирби.

Он отметил, что перед Украиной «остается угроза массированного присутствия российских войск, и их количество только увеличивается, поскольку Кремль набирает все больше новых людей, готовых наступать на Украину».

Он предположил, что войска РФ попытаются атаковать зимой и подчеркнул, что Украине необходима помощь не только в обороне, но и для наступления.

«И именно президент Украины должен определять, как будет выглядеть дальнейшая стратегия Украины. Чего мы стремимся с начала этого конфликта, это быть уверенными, что у него есть для этого инструменты. И эти инструменты вот-вот исчерпают себя», — отметил Кирби.

Соединенные Штаты Америки имеют возможность оказывать Украине помощь в ближайшие несколько недель. Но Белый дом не может дать гарантии на продление военных поставок Киеву.

Ранее сообщалось, что Украина и США планируют совместно производить системы ПВО и боеприпасы.