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Москва заявила, що готова лише до переговорів щодо відставки української влади

22 січня 2024, 19:29

Москва заявила, що готова лише до переговорів щодо відставки української влади

У Кремлі заявили, що російській владі не має значення, яким шляхом буде досягнуто мети так званої «спецоперації» — мирним чи військовим шляхом. На цьому наголосив глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров на засіданні Ради безпеки ООН. При цьому він традиційно підкреслив, що Росія продовжить реалізацію «цілей СВО» — повалення української влади.

«…Ми завжди зберігали готовність до переговорів. Переговорам не про те, як зберегти при владі ватажків київського режиму та потурати їх фантазіям, а про подолання спадщини руйнівного десятирічного пограбування країни та насильства над її народом. Про усунення причин трагічної для України ситуації. Всі інші нібито мирні плани, платформи, формули, з якими, як і раніше, марно носиться київський режим та його господарі, до світу не мають жодного відношення і служать лише прикриттям для продовження війни та викачування грошей із західних платників податків», — заявив Лавров.

Він закликав країни-учасниці ООН якнайшвидше «усвідомити, що тим краще буде і для України, і для Заходу, якому хрестовий похід проти України вже створив очевидні репутаційні та екзистенційні ризики».

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