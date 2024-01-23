На базе семи укрытий создадут образовательные центры для детей всех возрастов в Славянске. Фото: Вадим Лях

В Славянске Донецкой области на базе семи укрытий в детских садах и школах создадут образовательные центры для детей. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«В прошлом году мы отремонтировали 7 простейших укрытий, расположенных в наших детских садах и школах. На базе этих укрытий будут созданы образовательные центры, где дети смогут учиться, заниматься и проводить свободное время», — отметил он.





Кроме того, по словам Ляха, скоро начнутся работы в школах № 10 и № 15. Спонсоры ЮНИСЕФ помогут профинансировать интересный проект.





Напомним, ранее мы писали, что по данным ОВА, сооружениями гражданской защиты по состоянию на ноябрь этого года обеспечено около 80% учебных заведений.