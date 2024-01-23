На базі семи укриттів створять освітні центри для дітей різного віку в Слов'янську. Фото: Вадим Лях

У Слов'янську Донецької області на базі семи укриттів у дитячих садках та школах створять освітні центри для дітей. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Минулого року ми відремонтували 7 найпростіших укриттів, розташованих у наших дитячих садках та школах. На базі цих укриттів буде створено освітні центри, де діти зможуть навчатися, займатися та проводити вільний час», — зазначив він.





Крім того, за словами Ляха, незабаром розпочнуться роботи у школах №10 та №15. Спонсори ЮНІСЕФ допоможуть профінансувати цікавий проєкт.





Нагадаємо, раніше ми писали, що за даними ОВА , спорудами цивільного захисту станом на листопад цього року забезпечено близько 80% навчальних закладів.