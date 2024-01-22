Часть оккупированного Донецка два дня будет без тепла и света

Оккупированный Донецк частично останется без централизованного отопления и света на несколько дней. Об этом заявил «вице-премьер ДНР» Андрей Чертков. По его словам, к вечеру 22 января в городе обесточено порядка 105 котельных, 2300 домов без тепла.



Сложная ситуация остается в микрорайонах Текстильщик, Мирный и Заперевальная.



«И здесь по Донецку ситуация такая, что, я думаю, на два дня часть жителей останется без энергетики», — подчеркнул он.



Как сообщалось, в Макеевке и Донецке горели подстанции. Оккупационные власти заявили, что причиной пожара стали обстрелы. Порядка 152 тысяч бытовых потребителей остались без электроэнергии.



Напомним, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов отсутствовало газоснабжение в селе Рай-Александровка Славянского района Донецкой области. Однако по состоянию на вечер 21 января ситуация восстановилась.