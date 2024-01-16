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Электроснабжение восстановили для 1,5 тысяч семей на Донетчине после обстрелов

16 января 2024, 22:20

Электроснабжение восстановили для 1,5 тысяч семей на Донетчине после обстрелов

Более полутора тысяч семей в Донецкой области снова с электричеством. Специалисты компании «ДТЭК. Донецкие электросети» сумели восстановить электроснабжение в 6 населенных пунктов и 1645 семей.

Российские войска ежедневно обстреливают объекты критической инфраструктуры, в том числе постоянно под огнем Кураховской ТЭС. Поэтому жителей Донецкой области просят ответственно потреблять электроэнергию.

В начале января в результате обстрелов в очередной раз пострадала прифронтовая ТЭС ДТЭК, которая подвергалась неоднократным атакам ранее.

В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий атаки.

За последние два с половиной месяца, как отметили в компании ДТЭК, враг совершил на станцию более десятка атак. Во время одной из них 5 энергетиков были ранены.

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