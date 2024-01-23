У Донецьку та Макіївці все ще залишаються проблеми з теплом та світлом: відключено котельні та ТЕС

В окупованих Донецьку та Макіївці третю добу ведуться ремонтні роботи з відновлення подачі електрики та опалення. За ніч під'єднали 100 тисяч абонентів, повідомили в окупаційній адміністрації угрупування «ДНР». Без води залишаються ще щонайменше 50 тисяч мешканців Донецька.



Ремонтним бригадам ще належить запустити 16 котелень у Макіївці та 39 у Донецьку.



Поки що мінімум 20 тисяч жителів Макіївки залишаються без води.



Пізніше «перший заступник голови уряду ДНР» Андрій Чортков повідомив, що відключалися лінії Зугресівської ТЕС, які живлять обидва міста. Скільки тепер мешканців Макіївки та Донецька без світла — невідомо.



«Енергетики вийшли на перевірку лінії. Сподіваємося, що найближчим часом цю лінію буде включено і ви знову отримаєте електропостачання», — сказав він.



Також очікується, що завтра вода буде за графіком — у яких саме районах оповістить мешканців СМС.



Як повідомлялося, у Макіївці та Донецьку горіли підстанції. Окупаційна влада заявила, що причиною пожежі стали обстріли. Спочатку близько 152 тисячі побутових споживачів залишилися без електроенергії.