Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Канада оголосила про нову допомогу Україні: катери, човни для морських операцій і не лише

23 січня 2024, 22:20

Канада оголосила про нову допомогу Україні: катери, човни для морських операцій і не лише

Міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про нову допомогу Україні, що включає 10 багатоцільових катерів від Zodiac Hurricane Technologies на суму приблизно 20 мільйонів канадських доларів.

Як повідомляється на сайті Міноборони Канади, ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різних морських операціях, включаючи пошуково-рятувальні операції, транспортування військ та вантажів, спостереження та розвідку.

«Кожен човен буде оснащений складною системою датчиків, навігації та зв'язку. Ця пожертва включає надання навчання українських операторів за комерційними контрактами, а також надання причепів і запасних частин. Очікується, що постачання цих човнів із навчанням буде завершено до кінця весни 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Міністр також оголосив, що починаючи з наступного місяця на підтримку членства Канади в коаліції з навчання F-16 для Збройних сил України Канада надасть цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал, найнятих за контрактом з компанією Top Aces Inc, що базується в Монреалі. Ця підтримка оцінюється приблизно у 15 мільйонів канадських доларів.

Навчання розпочнеться у лютому 2024 року та триватиме до 2025 року.

Канада також забезпечує навчання англійської мови військовослужбовців ВПС України у мовній школі канадських збройних сил. Ця робота стане важливим внеском у місію з оснащення та оснащення ЗСУ винищувачами F-16.

Міністр Блер також оголосив про участь Канади у двох коаліціях у рамках «Рамштайн» — бронетанкової та коаліції ВПС.

Міністр зазначив, що для ЗСУ надійшло більше партій раніше оголошених пожертв, включаючи стрілецьку зброю та боєприпаси стандартів НАТО, а також зимовий одяг та спорядження. Найближчими тижнями буде більше поставок цих товарів.

ТЕГИ

Інше
військова допомога
Місця
Канада

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:20
Жителі окупованої Макіївки скаржаться на бродячих собак
23:01
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 січня
21:30
«ДНР» назвала кількість загиблих та поранених людей за день
20:55
У Донецьку та Макіївці все ще залишаються проблеми з теплом та світлом: відключено котельні та ТЕС
19:05
Гуманітарну допомогу для російських військових відправили на звалище в окупації
18:00
Український музикант Бардаш отримав паспорт РФ в окупованому Луганську
18:00
Харків: через обстріл повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки, відомо про 8 загиблих та понад 50 поранених
17:12
В окупованій частині Херсонської області задля отримання закордонного паспорта доведеться пройти мобілізацію
16:45
Стрічка про Маріуполь номінована на «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм»
15:23
В окупованому Маріуполі знову відключили опалення
14:47
В окупованому Луганську судитимуть педофіла: йому загрожує довічне ув'язнення
13:59
В окупованому Маріуполі зростає кількість хворих на COVID-19
12:36
В окупованих Донецьку та Ясинуватій внаслідок обстрілів є жертви
10:46
Російський удар по Макіївці на Луганщині забрав життя чоловіка
08:05
Росіяни обстріляли Харків: пошкоджено будинки, газопровід, є постраждалі
23:24
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 січня
21:04
Частина окупованого Донецька два дні буде без тепла та світла
20:21
Декілька селищ окупованої Луганщини може підтопити
16:50
У Маріуполі окупанти збудували іпотечний будинок, але маріупольців до нього не заселяють
14:59
В Авдіївці військові РФ намагаються пробитися до тилу Сил оборони — Defense Express
усі новини
23:20
Жителі окупованої Макіївки скаржаться на бродячих собак
23:15
РФ втретє за день вдарила по Київському району Харкова. Є поранені
23:01
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 січня
22:20
Канада оголосила про нову допомогу Україні: катери, човни для морських операцій і не лише
21:30
«ДНР» назвала кількість загиблих та поранених людей за день
20:55
У Донецьку та Макіївці все ще залишаються проблеми з теплом та світлом: відключено котельні та ТЕС
19:30
Тіло дитини дістали з-під завалів будинку у Харкові
19:05
Гуманітарну допомогу для російських військових відправили на звалище в окупації
18:33
Росія завдала удару по Херсонській області: двоє мирних жителів загинули
18:00
Український музикант Бардаш отримав паспорт РФ в окупованому Луганську
18:00
Харків: через обстріл повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки, відомо про 8 загиблих та понад 50 поранених
17:12
В окупованій частині Херсонської області задля отримання закордонного паспорта доведеться пройти мобілізацію
16:57
На базі семи укриттів створять освітні центри для дітей різного віку в Слов'янську
16:45
Стрічка про Маріуполь номінована на «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм»
16:13
Російська ДРГ заходила в Авдіївку: Барабаш розповів про ситуацію у місті
15:23
В окупованому Маріуполі знову відключили опалення
14:59
У Курській області відбулася атака БПЛА: поранені двоє окупантів
14:47
В окупованому Луганську судитимуть педофіла: йому загрожує довічне ув'язнення
14:33
У ДСНС показали момент порятунку людини з-під завалів харківської багатоповерхівки
14:25
У Святошинському районі Києва сапери знайшли та вилучили бойову частину російської ракети Х-101
усі новини
ВІДЕО
Зруйнований під'зд у Харкові. Фото: соцмережі Харків: через обстріл повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки, відомо про 8 загиблих та понад 50 поранених
23 січня, 18:00
На базі семи укриттів створять освітні центри для дітей різного віку в Слов'янську. Фото: Вадим Лях На базі семи укриттів створять освітні центри для дітей різного віку в Слов'янську
23 січня, 16:57
Стрічка про Маріуполь номінована на «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм» Стрічка про Маріуполь номінована на «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм»
23 січня, 16:45
Рятувальники дістають людей із-під завалів у Харкові. Фото: кадр із відео У ДСНС показали момент порятунку людини з-під завалів харківської багатоповерхівки
23 січня, 14:33
Бійці «Ахмата» та російські солдати ледь не перестріляли одне одного. Кадр із відео Бійці «Ахмата» та російські солдати на блокпосту ледь не перестріляли одне одного
22 січня, 13:58
Михайло Цимбалюк. Фото: кадр із відео Затримок соціальних виплат не буде — Цимбалюк
22 січня, 08:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама