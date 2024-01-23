Гуманитарную помощь для российских военных отправили на свалку в оккупации

Свалка мусора в оккупированной Амвросиевке. Фото: 161.ru

На свалке в оккупированной Амвросиевке Донецкой области обнаружили гумпомощь, вероятно предназначенную для российских войск. Как пишут российские СМИ, ее выкинули и проехались по ней бульдозером.



Дальнобойщик и волонтер Александр Закутний рассказал СМИ, что неизвестные выкинули на свалку гуманитарную помощь в Амросиевке (на границе с Ростовской областью РФ). Среди выброшенных вещей — носилки, куртки, медикаменты и письма для российских военных.

«Но меня больше всего удивило, что был большой ящик, они его открыли, а там — рисунки и письма, которые пишут в детских садах и школах для солдат», — рассказал мужчина.



Он добавил, что уже пожаловался в Следственный комитет РФ.



Депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что «такое поведение можно расценивать как работу против своего государства и диверсию».

