Жители оккупированной Макеевки жалуются на бродячих собак

В оккупированной Макеевке местные жители жалуются на стаи бродячих собак. В местных пабликах пользователи пишут о том, что животных в городе очень много, они сбиваются в стаи и несут угрозу людям.



Пользовательница, которая представилась жительницей Шахтерского квартала, сообщила, что стая собак напала на нее и на подростка. Мальчику порвали штаны, женщину покусали — она вызвала «скорую».



Паблик, в который она обратилась, утверждает, что оккупационная администрация Макеевки отстранилась от проблемы, а местным СМИ категорически запретили поднимать этот вопрос.

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