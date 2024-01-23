Жителі окупованої Макіївки скаржаться на бродячих собак

В окупованій Макіївці місцеві жителі скаржаться на зграї бродячих собак. У місцевих пабліках користувачі пишуть про те, що тварин у місті дуже багато, вони збиваються у зграї та загрожують людям.



Користувальниця, яка представилася мешканкою Шахтарського кварталу, повідомила, що зграя собак напала на неї та на підлітка. Хлопчику порвали штани, жінку покусали — вона викликала швидку допомогу.



Паблік, до якого вона звернулася, стверджує, що окупаційна адміністрація Макіївки усунулася від проблеми, а місцевим ЗМІ категорично заборонили порушувати це питання.

Читайте також: В окупованому Маріуполі катастрофічна ситуація з безпритульними собаками