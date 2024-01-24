Сотрудники херсонской больницы попали под обстрел: есть раненые

РФ нанесла удар по херсонской больнице. Фото: кадр из видео

Сегодня, 24 января, российская оккупационная армия обстреляла херсонскую больницу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.



«В обед оккупанты ударили по зданию. Там выбило стекла, повреждены и кабинеты работников. По уточненной информации, ранены трое медиков», — заявил Прокудин.



По словам главы Херсонской ОВА, под обстрел россиян также попала 60-летняя херсонка. Ее госпитализировали с взрывной травмой и ранением ноги.



Напомним, российские войска нанесли авиационный удар по жилому дому в поселке Саблуковка Херсонской области. В результате погибли мужчина и женщина.