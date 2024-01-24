Сотрудники херсонской больницы попали под обстрел: есть раненые

Сегодня, 24 января, российская оккупационная армия обстреляла херсонскую больницу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
«В обед оккупанты ударили по зданию. Там выбило стекла, повреждены и кабинеты работников. По уточненной информации, ранены трое медиков», — заявил Прокудин.
По словам главы Херсонской ОВА, под обстрел россиян также попала 60-летняя херсонка. Ее госпитализировали с взрывной травмой и ранением ноги.
Напомним, российские войска нанесли авиационный удар по жилому дому в поселке Саблуковка Херсонской области. В результате погибли мужчина и женщина.