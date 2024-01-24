Співробітники херсонської лікарні потрапили під обстріл: є поранені

РФ завдала удару по херсонській лікарні. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 24 січня, російська окупаційна армія обстріляла херсонську лікарню. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«В обід окупанти вдарили по будівлі. Там вибило шибки, пошкоджено й кабінети працівників. За уточненою інформацією, поранено трьох медиків», — заявив Прокудін.



За словами голови Херсонської ОВА, під обстріл росіян також потрапила 60-річна херсонка. Її госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.



Нагадаємо, російські війська завдали авіаційного удару по житловому будинку у селищі Саблуківка Херсонської області. В результаті загинули чоловік та жінка.