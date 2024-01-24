Співробітники херсонської лікарні потрапили під обстріл: є поранені

Сьогодні, 24 січня, російська окупаційна армія обстріляла херсонську лікарню. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«В обід окупанти вдарили по будівлі. Там вибило шибки, пошкоджено й кабінети працівників. За уточненою інформацією, поранено трьох медиків», — заявив Прокудін.
За словами голови Херсонської ОВА, під обстріл росіян також потрапила 60-річна херсонка. Її госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.
Нагадаємо, російські війська завдали авіаційного удару по житловому будинку у селищі Саблуківка Херсонської області. В результаті загинули чоловік та жінка.