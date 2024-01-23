Россия нанесла удар по Херсонской области: два мирных жителя погибли

Российские войска нанесли авиационный удар по жилому дому в поселке Саблуковка Херсонской области. В результате погибли мужчина и женщина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.



«Российская авиация атаковала село Саблуковка. Попали по жилому дому, в котором находились люди. Дом — полностью разрушен. Известно о двух погибших местных жителях. На месте удара погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается», — написал Прокудин в Telegram.



Спасатели достали из-под завалов тяжелораненую 47-летнюю женщину. Она скончалась по дороге в больницу.