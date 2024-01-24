Правительство еще не подало в Верховную Раду новый проект закона о мобилизации

В Верховной Раде опровергли сообщения в СМИ о том, что правительство внесло в парламент доработанный законопроект по совершенствованию мобилизации и прохождения военной службы. Председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил, что это неправда.



«Хочу опровергнуть эти ложные сообщения. По состоянию на сейчас никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду не поступало. Как только такой документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента», — заявил он.

Предыдущую редакцию законопроекта отозвали. В министерстве обороны Украины сообщили, что уже подготовили новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений. Их согласовали в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.