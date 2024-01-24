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Уряд ще не подав до Верховної Ради новий проєкт закону про мобілізацію

24 січня 2024, 19:08

Уряд ще не подав до Верховної Ради новий проєкт закону про мобілізацію

У Верховній Раді спростували повідомлення у ЗМІ про те, що уряд вніс до парламенту доопрацьований законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації та проходження військової служби. Голова Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич повідомив, що це неправда.

«Хочу спростувати ці помилкові повідомлення. Станом на сьогодні жодних подібних законопроєкт від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з'явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроєкт буде доступним для ознайомлення на сайті парламенту», — заявив він. 

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Попередню редакцію законопроєкту відкликали. У міністерстві оборони України повідомили, що вже підготували нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій. Їх узгодили у робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з національної безпеки, оборони та розвідки.

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