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В оккупированной части Херсонской области ради получения загранпаспорта придется пройти мобилизацию

23 января 2024, 17:12

В оккупированной части Херсонской области ради получения загранпаспорта придется пройти мобилизацию

Мобилизационная кампания на временно оккупированной территории (ВОТ) Херсонской области набирает обороты. Об этом сообщили активисты движения «Жовта Стрічка».

Согласно распоряжению «паспортного стола», выдача загранпаспортов для лиц призывного возраста от 18 до 27 лет ограничена.

Соответсвующее объявления размещены в «паспортных столах» временно оккупированного Геническа. Отмечается, что у жителей оккупированного региона с действующими загранпаспортами требуют также перевод их документа. 

Требования оккупантов для получения загранпаспорта. Фото: Telegram / «Жовта Стрічка»

В рамках принудительной паспортизации россияне заставляют украинцев становиться на регистрацию в «военкоматы», пишет ЦНС.

При этом чиновники на захваченной территории Украины отрицают мобилизацию, а при становлении на учет на украинцев давят, чтобы они заключали контракт и становились «добровольцами».

Ранее «Новости Донбасса» писали, что участники сопротивления передали информацию о принудительной мобилизации жителей временно оккупированной части Запорожской области. 

Также на части временно оккупированных территорий Луганской области захватчики проводят принудительную мобилизацию среди местного населения, бросая их на фронт в первую очередь.

Напомним, СНБО считает, что Кремль может запустить тотальную мобилизацию после проведения президентских выборов в марте 2024 года. 

Подробнее почему российские чиновники взялись за отправку на фронт даже тех, кто подлежит депортации, смотрите в видео тут.  

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