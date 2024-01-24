Сбитый Ил-76 имеет повреждения, характерные для ракет ПВО

В сети появились кадры с последствиями крушения российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

На видео и фото с места крушения Ил-76 видно поражение самолета ракетой противовоздушной обороны. На видео можно увидеть отверстия на корпусе от осколков, характерных при поражении ракетой ПВО. То есть, самолет получил, как минимум, удар извне. К такому выводу пришла редакция «Новостей Донбасса».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, транспортировавшихся в Белгородскую область для обмена, а также 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.



Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными также призвал воздержаться от распространения непроверенной информации в связи с распространением российскими пропагандистскими ресурсами заявлений о падении в РФ военно-транспортного самолета, якобы перевозившего украинских военнопленных.



В Главном управлении разведки Украины считают, что Россия могла действовать с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства