Бывший военнопленный считает заявление РФ о перевозимых на сбитом Ил-76 неправдой

Бывший военнопленный Макс Колесников считает заявление Минобороны России о перевозимых на сбитом Ил-76 неправдой из-за указанного в нем количестве сопровождающих. Про это он написал у себя в соцсети X.



«А вот первая 100% ложь про Ил. Министерство войны России заявило, что на Ил-76 было 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 (ТРИ) сопровождающих. Это полный пи**еж. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было где-то 20 из их военной полиции. Три охранника, ага», — объяснил военнослужащий ВСУ.

А ось перша 100% брехня про Іл.

Міністерство війни росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 (ТРИ) супроводжуючих.

Це повний пиздьож. Коли мене везли літаком з Брянську в Бєлгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їх воєнної поліції. 3 охоронця, ага. — Max Kolesnikov (@mx_kolesnikov) January 24, 2024



Ранее Минобороны РФ сообщило, что на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, транспортировавшихся в Белгородскую область для обмена, а также 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.



Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными также призвал воздержаться от распространения непроверенной информации в связи с распространением российскими пропагандистскими ресурсами заявлений о падении в РФ военно-транспортного самолета, якобы перевозившего украинских военнопленных.